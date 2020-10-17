США и Канада подписали документ о мерах в сфере ядерной безопасности

Представители США и Канады подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности. Об этом заявили в Национальном управлении по ядерной безопасности Министерства энергетики США.

«Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США и компания Atomic Energy of Canada Limited подписали сегодня меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и обмена информацией в области ядерной безопасности, гарантий и нераспространения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение рассчитано на пять лет и предполагает совместный обмен информацией, а также сотрудничество в области исследований и разработок.

Американское Агентство по международному развитию (USAID) планирует провести ряд мероприятий для обеспечения энергетической безопасности стран Восточной Европы.

Подробнее — в материале RT.