В МИД Великобритании поддержали усилия России и США по продлению ДСНВ
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«Новый ДСНВ внёс важный вклад в международную безопасность, обеспечив сокращение стратегических ядерных запасов и увеличив прозрачность и взаимное доверие между Россией и США. Мы поддерживаем усилия по продлению ДСНВ», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В британском МИД подчеркнули, что любой новый договор должен будет учитывать развитие технологий и вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий.