В МИД Великобритании поддержали усилия России и США по продлению ДСНВ

Короткая ссылка
Лондон поддерживает усилия по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявили в МИД Великобритании.
В МИД Великобритании поддержали усилия России и США по продлению ДСНВ
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Новый ДСНВ внёс важный вклад в международную безопасность, обеспечив сокращение стратегических ядерных запасов и увеличив прозрачность и взаимное доверие между Россией и США. Мы поддерживаем усилия по продлению ДСНВ», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В британском МИД подчеркнули, что любой новый договор должен будет учитывать развитие технологий и вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить