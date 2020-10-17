В МИД Великобритании поддержали усилия России и США по продлению ДСНВ

Лондон поддерживает усилия по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявили в МИД Великобритании.

«Новый ДСНВ внёс важный вклад в международную безопасность, обеспечив сокращение стратегических ядерных запасов и увеличив прозрачность и взаимное доверие между Россией и США. Мы поддерживаем усилия по продлению ДСНВ», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В британском МИД подчеркнули, что любой новый договор должен будет учитывать развитие технологий и вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий.