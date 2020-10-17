В Госдуме оценили слова Эрдогана о непризнании Крыма российским

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Заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, демонстрируют его надёжность как партнёра России. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В Госдуме оценили слова Эрдогана о непризнании Крыма российским
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Эта позиция Эрдогана нужна для того, чтобы поднять свой вес в отношениях с нами. Это не несёт нам никакой угрозы. Именно такая позиция характеризует Эрдогана как надёжного или ненадёжного партнёра для нас. Мы понимаем, кто он такой», — приводит РИА Новости слова Чепа.

Парламентарий также отметил, что подобные заявления никак не могут повлиять на тот факт, что Крым является частью России.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Турция не признаёт и никогда не будет признавать «аннексию» Крыма.

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