Помпео призвал американцев взвешенно относиться к информации RT

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцам следует «аккуратно взвешивать» информацию телеканала RT.

Он призвал граждан критически воспринимать информацию из СМИ. По его словам, как власть, так и жители должны отличать «дезинформацию».

Так, отметил он, «когда кто-то из Института Конфуция говорит о преимуществах и величии Коммунистической партии Китая, надо понимать, откуда это происходит».

«Когда вы видите на RT какой-то сюжет, нужно напомнить себе, что это канал, за которым стоит Россия. Может быть, он (сюжет) всё равно правдив. Может быть, информация верна, но необходимо всё очень аккуратно взвешивать», — цитирует Помпео пресс-служба Госдепа.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала его заявление.

«Вы, главное, продолжайте смотреть, мистер Госсекретарь. Не отвлекайтесь», — написала она в своём Telegram-канале.

В августе США объявили культурно-образовательные центры Китая «Институт Конфуция» иностранной миссией.

Как заявил тогда госсекретарь, Вашингтон хочет, чтобы студенты имели доступ к китайскому языку и культуре, «свободным от манипуляций со стороны Коммунистической партии Китая и её доверенных лиц».