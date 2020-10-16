В МИД Греции обеспокоены несоблюдением договорённостей по Карабаху

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Глава МИД Греции Никас Дендиас заявил, что греческая сторона обеспокоена несоблюдением достигнутых в Москве договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
В МИД Греции обеспокоены несоблюдением договорённостей по Карабаху
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе брифинга в Ереване.

«Греция приветствует достигнутые в Москве договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе, и мы крайне обеспокоены их несоблюдением», — цитирует его ТАСС.

По словам Дендиаса, решение проблемы Карабаха возможно лишь путём переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ и на основе международного права.

Ранее политдиректора России и ЕС призвали к соблюдению перемирия в Карабахе.

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