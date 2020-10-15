Политдиректора России и ЕС призвали к соблюдению перемирия в Карабахе

Замглавы МИД России Александр Грушко и заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Также они подчеркнули необходимость соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что были обсуждены обстановка в Ливии, Сирии и Ираке, регионе Западных Балкан, Венесуэле, Белоруссии и на Украине.

Также они предметно обсудили состояние дел в ОБСЕ и Совете Европы.

«По нагорнокарабахскому урегулированию подчёркнута необходимость соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута в Москве по инициативе президента России В.В. Путина 10 октября сего года», — заявили в МИД.

В сообщении говорится, что российская сторона акцентировала, что взаимодействие с ЕС «возможно только на основе равноправия и учёта законных интересов друг друга».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и ЕС вызывают серьёзную озабоченность.