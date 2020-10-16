В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
  • © REUTERS/Danish Siddiqui

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 38,394 млн случаев коронавирусной инфекции.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 1,089 млн.

Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 18,185 млн человек.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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