Польша ужесточила введённые из-за COVID-19 ограничения
«Мы хотим вводить ограничения, которые будут защищать нас от распространения коронавируса, но при этом экономика будет функционировать в значительной степени», — приводит ТАСС слова Моравецкого.
Премьер призвал тех, кто может работать удалённо, перейти на такой режим и оставаться дома.
Сообщается, что с 19 октября в свадьбах и других семейных мероприятиях могут принимать участие до 25 человек без возможности устраивать танцы.
Высшие образовательные учреждения и средняя школа переходят на смешанный режим работы.
Ранее правительство Польши не исключило возможности введения в республике режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.