Польша ужесточила введённые из-за COVID-19 ограничения

Власти Польши приняли решение ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы хотим вводить ограничения, которые будут защищать нас от распространения коронавируса, но при этом экономика будет функционировать в значительной степени», — приводит ТАСС слова Моравецкого.

Премьер призвал тех, кто может работать удалённо, перейти на такой режим и оставаться дома.

Сообщается, что с 19 октября в свадьбах и других семейных мероприятиях могут принимать участие до 25 человек без возможности устраивать танцы.

Высшие образовательные учреждения и средняя школа переходят на смешанный режим работы.

Ранее правительство Польши не исключило возможности введения в республике режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.