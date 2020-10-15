Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ

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Израильский кнессет (парламент) утвердил соглашение с ОАЭ о нормализации отношений, сообщает The Times of Israel.
Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ
  • Pixabay

Как отмечается, 80 депутатов проголосовали за, 13 — против.

Теперь документ будет передан для окончательной ратификации в правительство.

ОАЭ и Бахрейн 15 сентября заключили с Израилем соглашения о нормализации отношений. Подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян. Торжественная церемония прошла в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на присоединение ещё семи или девяти стран к соглашениям.

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