Антонов: без сохранения ДСНВ начнётся период непредсказуемости

Короткая ссылка
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе выступления на заседании Американо-российского делового совета заявил, что без сохранения договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «в 2021 году начнётся период непредсказуемости».
Антонов: без сохранения ДСНВ начнётся период непредсказуемости
  • © J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE
  • AFP

«С ослаблением мер транспарентности и сокращением каналов связи существенно сократится взаимное понимание наших стран в отношении стратегических ядерных арсеналов друг друга», — цитирует ТАСС Антонова.

Он отметил, что «риск случайного или непреднамеренного использования ядерного оружия будет повышаться, равно как и вероятность, что кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт».

«Напомню, что мы сделали всё возможное, чтобы избежать такого сценария», — сообщил посол.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал о ситуации с ДСНВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить