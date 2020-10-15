Антонов: без сохранения ДСНВ начнётся период непредсказуемости
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«С ослаблением мер транспарентности и сокращением каналов связи существенно сократится взаимное понимание наших стран в отношении стратегических ядерных арсеналов друг друга», — цитирует ТАСС Антонова.
Он отметил, что «риск случайного или непреднамеренного использования ядерного оружия будет повышаться, равно как и вероятность, что кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт».
«Напомню, что мы сделали всё возможное, чтобы избежать такого сценария», — сообщил посол.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал о ситуации с ДСНВ.