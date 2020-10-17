В шведской Умеренной коалиционной партии считают остановку «Северного потока — 2» одной из главных целей
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Документ под названием «Роль Швеции в мире», с текстом которого ознакомился RT, представил лидер партии Ульф Кристерссон.
«Хотя Европейский союз твёрдо придерживается санкционной политики, в общем курсе по отношению к России по-прежнему присутствуют проблемы. В частности, это касается газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией, который противоречит принципам Энергетического союза, а также увеличивает зависимость ЕС от российского газа. Остановка проекта — одна из центральных целей Швеции», — уточняется в опубликованном документе.
Умеренная коалиционная партия — главная сила оппозиционного правоцентристского альянса, в который, помимо «умеренных», входят Партия центра, Народная партия и Христианско-демократическая партия.
Альянс не имеет большинства в риксдаге.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отвергла угрозы санкций в отношении «Северного потока — 2».
Как передавал телеканал MDR, правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы газопровод был достроен, «несмотря на сопротивление США».