В шведской Умеренной коалиционной партии считают остановку «Северного потока — 2» одной из главных целей

В шведской Умеренной коалиционной партии представили на рассмотрение в парламент (риксдаг) документ, в котором заявили, что остановка строительства российского газопровода «Северный поток — 2» является «одной из главных целей страны».

Документ под названием «Роль Швеции в мире», с текстом которого ознакомился RT, представил лидер партии Ульф Кристерссон.



«Хотя Европейский союз твёрдо придерживается санкционной политики, в общем курсе по отношению к России по-прежнему присутствуют проблемы. В частности, это касается газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией, который противоречит принципам Энергетического союза, а также увеличивает зависимость ЕС от российского газа. Остановка проекта — одна из центральных целей Швеции», — уточняется в опубликованном документе.

Умеренная коалиционная партия — главная сила оппозиционного правоцентристского альянса, в который, помимо «умеренных», входят Партия центра, Народная партия и Христианско-демократическая партия.

Альянс не имеет большинства в риксдаге.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отвергла угрозы санкций в отношении «Северного потока — 2».

Как передавал телеканал MDR, правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы газопровод был достроен, «несмотря на сопротивление США».