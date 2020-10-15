Захарова рассказала о первой поставке вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Россия в начале октября поставила Венесуэле первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В начале этого месяца первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 200 доз направлена в Венесуэлу для проведения финальной стадии совместных клинических испытаний», — сказала Захарова.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале испытаний в республике российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

Минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».