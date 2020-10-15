Захарова рассказала о первой поставке вакцины «Спутник V» в Венесуэлу
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«В начале этого месяца первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 200 доз направлена в Венесуэлу для проведения финальной стадии совместных клинических испытаний», — сказала Захарова.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале испытаний в республике российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
Минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».