В Лондоне ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

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В Лондоне карантинные меры будут ужесточены из-за роста количества заболеваний коронавирусом. Об этом в ходе выступления в палате общин британского парламента сообщил министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.
В Лондоне ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Переход к «высокому» уровню ограничений означает запрет на любые встречи не проживающих совместно людей в помещениях и на походы в гости.

Уточняется, что люди могут встречаться на открытых пространствах при условии соблюдения социальной дистанции и группами не более шести человек.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство ужесточит меры борьбы с коронавирусом в стране.

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