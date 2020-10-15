В Лондоне ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Переход к «высокому» уровню ограничений означает запрет на любые встречи не проживающих совместно людей в помещениях и на походы в гости.
Уточняется, что люди могут встречаться на открытых пространствах при условии соблюдения социальной дистанции и группами не более шести человек.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство ужесточит меры борьбы с коронавирусом в стране.