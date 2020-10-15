В Лондоне ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

В Лондоне карантинные меры будут ужесточены из-за роста количества заболеваний коронавирусом. Об этом в ходе выступления в палате общин британского парламента сообщил министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.

Об этом сообщает Sky News.

Переход к «высокому» уровню ограничений означает запрет на любые встречи не проживающих совместно людей в помещениях и на походы в гости.

Уточняется, что люди могут встречаться на открытых пространствах при условии соблюдения социальной дистанции и группами не более шести человек.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство ужесточит меры борьбы с коронавирусом в стране.