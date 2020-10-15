В Госдуме заявили о необходимости расширить формат расследования по MH17

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил в беседе с RT о необходимости создать межправительственную комиссию по MH17 с привлечением широкого круга экспертов и представителей правоохранительных органов.

При этом Морозов подчеркнул, что нужно расширять формат расследования.

«Потому что, как показала практика, действительно, если расследованием занимается только голландская сторона, то оно становится однобоким и не учитывает данные всех остальных контрагентов, которые могут тоже обладать важной информацией по этому делу», — добавил депутат.

Парламентарий отметил, что необходимо создать межправительственную комиссию на межгосударственном уровне и «с участием всех экспертов, представителей правоохранительных органов».

«Как минимум там должны быть и Российская Федерация, и Нидерланды, и Австралия, и другие страны, где мог появиться этот борт, и нужно исследовать все возможные факты, которые могут иметь отношение к этому делу», — заключил он.

Ранее в МИД России заявили о срыве трёхсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году.

Там отметили, что ответственность за это полностью лежит на Гааге, которая ранее подала жалобу на российскую сторону в ЕСПЧ.

Как заявили дипломаты, действия Нидерландов лишают смысла продолжение трёхсторонних консультаций и участие России в них.

При этом там подчеркнули, что Россия продолжит взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, но будет делать это «уже в других форматах».

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.