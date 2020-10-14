Боевики погибли от удушья после подрыва склада с химвеществами в САР

Четыре боевика погибли от удушья после подрыва склада с хлорсодержащими веществами недалеко от сирийского Идлиба, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«По имеющейся информации, 11 октября в районе населённого пункта Маарет-Эль-Ихуан (13 км севернее города Идлиб) произошёл подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, от удушья погибли боевики, среди которых были граждане стран Европы и Северной Африки.

13 октября в ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе.