Боевики погибли от удушья после подрыва склада с химвеществами в САР
- © REUTERS/Khalil Ashawi
«По имеющейся информации, 11 октября в районе населённого пункта Маарет-Эль-Ихуан (13 км севернее города Идлиб) произошёл подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, от удушья погибли боевики, среди которых были граждане стран Европы и Северной Африки.
13 октября в ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе.