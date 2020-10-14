Боевики погибли от удушья после подрыва склада с химвеществами в САР

Короткая ссылка
Четыре боевика погибли от удушья после подрыва склада с хлорсодержащими веществами недалеко от сирийского Идлиба, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
Боевики погибли от удушья после подрыва склада с химвеществами в САР
  • © REUTERS/Khalil Ashawi

«По имеющейся информации, 11 октября в районе населённого пункта Маарет-Эль-Ихуан (13 км севернее города Идлиб) произошёл подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, от удушья погибли боевики, среди которых были граждане стран Европы и Северной Африки.

13 октября в ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить