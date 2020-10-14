Посол России во Франции посетил Винника

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Посол России Алексей Мешков посетил в тюрьме «Санте» в Париже россиянина Александра Винника. Об этом сообщили в российском посольстве.
Посол России во Франции посетил Винника
  • Reuters

«В ходе встречи основное внимание уделялось условиям содержания и состоянию здоровья соотечественника», — приводит РИА Новости сообщение.

В дипмиссии сообщили, что «российская сторона продолжит отслеживать соблюдение французскими властями законных прав и интересов российского гражданина в период его нахождения под стражей во Франции».

Отмечается, что 19 октября суд начнёт рассмотрение дела Винника по существу.

В сентябре исправительный суд Парижа отклонил просьбу защиты россиянина Александра Винника о его освобождении из-под стражи до начала основных слушаний в октябре.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.

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