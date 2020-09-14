Суд отклонил прошение об освобождении Винника до основных слушаний

Исправительный суд Парижа отклонил просьбу защиты россиянина Александра Винника об освобождении из-под стражи до начала основных слушаний в октябре.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на французского адвоката Винника Фредерика Бело.

«Суд не удовлетворил нашу просьбу, сославшись на то, что Винник может не вернуться в тюрьму», — заявил Бело.

Он сообщил, что до 19 октября, когда начнутся основные слушания, Винник «должен оставаться в тюрьме».

В августе Кассационный суд Парижа не удовлетворил жалобу защиты Винника на его заключение под стражу во Франции на основании выданного Парижем европейского ордера на арест.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.