В США появился спецкоординатор по вопросам Тибета

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В США назначили помощника госсекретаря Роберта Дестро специальным координатором Соединённых Штатов по вопросам Тибета.
В США появился спецкоординатор по вопросам Тибета
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В соответствии с Законом о тибетской политике, специальный координатор Дестро возглавит усилия США по развитию диалога между Китайской Народной Республикой и Далай-ламой или его представителями», — говорится в заявлении Госдепа.

Задачей Дестро станет «защита уникальной религиозной, культурной и языковой самобытности тибетцев», а также соблюдение их прав.

«Соединённые Штаты по-прежнему обеспокоены репрессиями КНР в отношении тибетской общины, включая отсутствие значимой автономии, ухудшение ситуации с правами человека в тибетских регионах и серьёзные ограничения религиозной свободы и культурных традиций тибетцев в Китае», — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В июне госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

Кроме того, США ввели санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая за «нарушения прав человека». 

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