В Италии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

За последние сутки в Италии зафиксировали 7332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущий суточный антирекорд был зафиксирован в Италии 21 марта, когда медики выявили в стране за сутки 6557 случаев коронавируса.

Также за последние 24 часа в стране было зафиксировано 43 летальных исхода из-за COVID-19, всего жертвами коронавируса стали более 36 тыс. человек.

Ранее в Италии вступили в силу новые карантинные меры, утверждённые декретом, который подписали премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.