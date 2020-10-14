В Италии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

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За последние сутки в Италии зафиксировали 7332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
В Италии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19
  • © Ddp Images/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущий суточный антирекорд был зафиксирован в Италии 21 марта, когда медики выявили в стране за сутки 6557 случаев коронавируса.

Также за последние 24 часа в стране было зафиксировано 43 летальных исхода из-за COVID-19, всего жертвами коронавируса стали более 36 тыс. человек.

Ранее в Италии вступили в силу новые карантинные меры, утверждённые декретом, который подписали премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

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