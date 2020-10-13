В Италии ужесточили карантинные меры из-за коронавируса
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Об этом сообщает Corriere della Sera.
Отмечается, что документом, в частности, были сокращены часы работы ресторанов и баров: теперь они должны закрываться в полночь.
Также, например, были приостановлены все состязания непрофессиональных спортсменов командных и контактных видов спорта.
Ранее правительство Эстонии приняло решение продлить карантинные требования для больных с диагнозом COVID-19 и контактирующих с ними лицами до 31 декабря.