В Италии ужесточили карантинные меры из-за коронавируса

В Италии вступили в силу новые карантинные меры, утверждённые декретом, который подписали премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что документом, в частности, были сокращены часы работы ресторанов и баров: теперь они должны закрываться в полночь.

Также, например, были приостановлены все состязания непрофессиональных спортсменов командных и контактных видов спорта.

Ранее правительство Эстонии приняло решение продлить карантинные требования для больных с диагнозом COVID-19 и контактирующих с ними лицами до 31 декабря.