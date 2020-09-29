В Эстонии до 31 декабря продлили ограничительные меры
- Reuters
Как пишет Postimees, больным COVID-19 запрещается покидать место жительства или постоянного проживания с момента выявления коронавируса до выздоровления.
Постоянным местом жительства также считается гостиница или другое учреждение размещения, например, гостевая квартира для лиц, у которых нет другого места жительства или пребывания в республике.
В начале августа глава эстонского правительства Юри Ратас заявил об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.