Премьер Эстонии заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Глава эстонского правительства Юри Ратас заявил об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он написал в своём Facebook.

«По состоянию на прошлую пятницу уровень заболеваемости в Эстонии составлял 2,6, тогда как месяц назад он был 1,0», — заявил он.

По его словам, в республике за неделю выявлено 43 случая заболевания, из них 24 сконцентрированы в Тартуском уезде.

Ратас также заявил о многочисленных примерах того, что жители страны «забыли о коронавирусе». Он добавил, что это вынуждает власти Эстонии «посмотреть на ситуацию по-другому».

В конце июля Эстония продлила ограничения на полёты в Россию и ещё семь стран из-за ситуации с COVID-19.