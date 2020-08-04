Премьер Эстонии заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

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Глава эстонского правительства Юри Ратас заявил об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он написал в своём Facebook.
Премьер Эстонии заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом
  • © РИА Новости / Олег Ласточкин

«По состоянию на прошлую пятницу уровень заболеваемости в Эстонии составлял 2,6, тогда как месяц назад он был 1,0», — заявил он.

По его словам, в республике за неделю выявлено 43 случая заболевания, из них 24 сконцентрированы в Тартуском уезде.

Ратас также заявил о многочисленных примерах того, что жители страны «забыли о коронавирусе». Он добавил, что это вынуждает власти Эстонии «посмотреть на ситуацию по-другому».

В конце июля Эстония продлила ограничения на полёты в Россию и ещё семь стран из-за ситуации с COVID-19.

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