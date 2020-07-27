Эстония продлила ограничения на полёты в Россию и ещё семь стран
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Об этом информирует ERR со ссылкой на министра экономики и инфраструктуры республики Таави Ааса.
По его словам, власти решили продлить действие ограничений не на две недели, а сразу на месяц.
«Это даст возможность лучше спланировать деятельность авиакомпаниям», — сказал он.
Отмечается, что прямое авиасообщение в Эстонии ограничено с Россией, Болгарией, Португалией, Испанией, Хорватией, Швецией, Люксембургом и Румынией.
Ранее сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией.