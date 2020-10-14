Комитет ПАСЕ назначил докладчика по ситуации с Навальным
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По данным ПАСЕ, докладчиком будет французский парламентарий Жак Мэр.
Уточняется, что поводом для назначения докладчика является предложение о подготовке резолюции, которое подписали более 20 парламентариев из Литвы, Латвии, Франции, Швеции, Германии, Голландии, Румынии, Австрии, Великобритании.
Ранее глава МИД Германии сообщил, что согласованные Евросоюзом санкции из-за ситуации вокруг Навального будут включать запрет на въезд определённых лиц в страны сообщества и другие меры.