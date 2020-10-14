Комитет ПАСЕ назначил докладчика по ситуации с Навальным

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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы назначил докладчика по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
Комитет ПАСЕ назначил докладчика по ситуации с Навальным
  • © Michele Tantussi
  • Reuters

По данным ПАСЕ, докладчиком будет французский парламентарий Жак Мэр. 

Уточняется, что поводом для назначения докладчика является предложение о подготовке резолюции, которое подписали более 20 парламентариев из Литвы, Латвии, Франции, Швеции, Германии, Голландии, Румынии, Австрии, Великобритании.

Ранее глава МИД Германии сообщил, что согласованные Евросоюзом санкции из-за ситуации вокруг Навального будут включать запрет на въезд определённых лиц в страны сообщества и другие меры. 

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