Лавров возглавит дебаты СБ ООН по Персидскому заливу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации в Персидском заливе, которые пройдут 20 октября.
Лавров возглавит дебаты СБ ООН по Персидскому заливу
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.

«20 октября в Совете Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова состоятся дебаты (в формате видеоконференции) на тему «Поддержание международного мира и безопасности: всеобъемлющий обзор ситуации в Персидском заливе», — сообщили в МИД.

Как ожидается, в мероприятии примут участие представители стран региона и ряда региональных организаций.

Ранее Лавров сообщил, что Россия согласовывает концепцию саммита «пятёрки» СБ ООН.

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