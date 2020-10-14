Лавров возглавит дебаты СБ ООН по Персидскому заливу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации в Персидском заливе, которые пройдут 20 октября.

Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.

«20 октября в Совете Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова состоятся дебаты (в формате видеоконференции) на тему «Поддержание международного мира и безопасности: всеобъемлющий обзор ситуации в Персидском заливе», — сообщили в МИД.

Как ожидается, в мероприятии примут участие представители стран региона и ряда региональных организаций.

Ранее Лавров сообщил, что Россия согласовывает концепцию саммита «пятёрки» СБ ООН.