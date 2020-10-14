В MI5 расценили Россию как «враждебно настроенное государство»

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Новый глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум в своём публичном выступлении упомянул о «российских, китайских и иранских игроках» как о «враждебно настроенных государствах».
В MI5 расценили Россию как «враждебно настроенное государство»
  • Reuters

«Помимо работы по борьбе с терроризмом, мы работаем над тем, чтобы защитить Великобританию от враждебно настроенных государств. Эта, возможно, громоздкая фраза призвана отразить большое разнообразие угроз, которым мы противостоим: речь не только о шпионах и краже государственных секретов», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Глава службы отметил, что MI5 противостоит в том числе убийствам, о которых «напоминает отравление Алексея Навального».

«И, что широко обсуждается, угрозам нашей демократии», — сказал Маккаллум.

В июле государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу».

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