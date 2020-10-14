Лавров назвал санкции ЕС следствием давления США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции со стороны Европейского союза являются следствием прямого давления Вашингтона.

В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что ЕС «идёт всё больше по пути подмены дипломатического искусства санкциями».

По его словам, «в этом смысле дурной пример Соединённых Штатов явно заразителен».

«Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров заявил о кризисе доверия в Европе из-за геополитических игр.