Лавров назвал санкции ЕС следствием давления США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции со стороны Европейского союза являются следствием прямого давления Вашингтона.
Лавров назвал санкции ЕС следствием давления США
  • РИА Новости

В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что ЕС «идёт всё больше по пути подмены дипломатического искусства санкциями».

По его словам, «в этом смысле дурной пример Соединённых Штатов явно заразителен».

«Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров заявил о кризисе доверия в Европе из-за геополитических игр.

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