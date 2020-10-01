Лавров заявил о кризисе доверия в Европе из-за геополитических игр

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Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа переживает кризис доверия в результате политики натоцентричности и геополитических игр.
Лавров заявил о кризисе доверия в Европе из-за геополитических игр
  • Reuters

Обращение Лаврова к участникам форума по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии опубликовано на сайте МИД.

«К сожалению, в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ сегодня Европа переживает серьёзный кризис доверия, а масштабный многоплановый потенциал российско-германского взаимодействия так и остаётся нереализованным», — отметил глава российского МИД.

Ранее Лавров выразил мнение, что Евросоюз жертвует своими геоэкономическими и стратегическими интересами в угоду США.

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