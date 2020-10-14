Число рейсов в Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию и на Мальдивы увеличат

Принято решение увеличить количество рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию и на Мальдивы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Кроме того, принято решение увеличить количество рейсов и пунктов назначения по ранее возобновлённым направлениям», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что увеличивается число рейсов по маршрутам Цюрих — Москва — Цюрих на один рейс в неделю и Москва — Женева — Москва на один рейс в неделю, а также возобновляется авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой один рейс в неделю Цюрих — Санкт-Петербург — Цюрих и один рейс в неделю Санкт-Петербург — Женева — Санкт-Петербург.

Также вырастет частота полётов Москва — аэропорт Велана до четырёх рейсов в неделю на взаимной основе, возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва — Абу-Даби с частотой два рейса в неделю на взаимной основе, увеличивается число рейсов по направлению Москва — Минск до трёх рейсов в неделю на взаимной основе.

Кроме этого, в оперштабе сообщили, что Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

Как ранее сообщала газета «Известия», туристический бизнес рассчитывает на увеличение количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы в три с половиной раза.