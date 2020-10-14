Лавров оценил заявления США о договорённостях по вооружениям

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления американской стороны о договорённостях с Москвой по стратегическим вооружениям. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»
Лавров оценил заявления США о договорённостях по вооружениям
  • Reuters

Он рассказал о заявлениях США о том, что «Россия должна помочь наказать Китай, заставить Китай разоружаться или заморозить свои вооружения».

По его словам, США «спекулируют беспардонно, как напёрсточники».

«Недавно их представитель делал заявление о том, что «Россия нас поддержала, мы выходим на договорённость к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки, и Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился». Слушайте, ну, нечистоплотно», — заявил Лавров.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

Биллингсли добавил, что в Вашингтоне считают, что «есть соглашение в принципе на самом высоком уровне» правительств двух стран.

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