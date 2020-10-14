Сервис «Яндекс.Такси» приостановит работу в Румынии

Онлайн-сервис заказа такси «Яндекс.Такси», который работает в других странах под брендом Yango, приостановит работу в Румынии в связи с особенностями местного регулирования.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Яндекс.Такси» приостанавливает деятельность в Бухаресте и Румынии», — заявили в компании.

В сообщении указывается, что особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяют эффективно развивать сервис.

В компании заявили, что «решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса».

При этом румынские пользователи сервиса смогут продолжать заказывать поездки в других 16 странах, где работает Yango.

В марте приложение «Яндекс.Такси» зарегистрировали в Латвии.