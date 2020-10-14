Сервис «Яндекс.Такси» приостановит работу в Румынии
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
«Яндекс.Такси» приостанавливает деятельность в Бухаресте и Румынии», — заявили в компании.
В сообщении указывается, что особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяют эффективно развивать сервис.
В компании заявили, что «решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса».
При этом румынские пользователи сервиса смогут продолжать заказывать поездки в других 16 странах, где работает Yango.
В марте приложение «Яндекс.Такси» зарегистрировали в Латвии.