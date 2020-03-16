Приложение «Яндекс.Такси» зарегистрировали в Латвии
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- РИА Новости
«Дирекция разослала операторам мобильной связи и интернета распоряжение о снятии ограничения, и мы рассчитываем, что доступность «Яндекс.Такси» в ближайшее время полностью восстановится», — заявили в компании.
Отмечается, что сервис «Яндекс.Такси» продолжает развиваться в Латвии.
В начале марта сообщалось, что латвийская Автотранспортная дирекция призвала заблокировать сервис в республике, так как он оказывает услуги без регистрации.
После этого в «Яндекс.Такси» заявили, что сервис работает в штатном режиме.