Приложение «Яндекс.Такси» зарегистрировали в Латвии

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Приложение «Яндекс.Такси» успешно прошло регистрацию в Автотранспортной дирекции Латвии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 
Приложение «Яндекс.Такси» зарегистрировали в Латвии
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Дирекция разослала операторам мобильной связи и интернета распоряжение о снятии ограничения, и мы рассчитываем, что доступность «Яндекс.Такси» в ближайшее время полностью восстановится», — заявили в компании.

Отмечается, что сервис «Яндекс.Такси» продолжает развиваться в Латвии.

В начале марта сообщалось, что латвийская Автотранспортная дирекция призвала заблокировать сервис в республике, так как он оказывает услуги без регистрации. 

После этого в «Яндекс.Такси» заявили, что сервис работает в штатном режиме.

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