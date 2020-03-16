Приложение «Яндекс.Такси» зарегистрировали в Латвии

Приложение «Яндекс.Такси» успешно прошло регистрацию в Автотранспортной дирекции Латвии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Дирекция разослала операторам мобильной связи и интернета распоряжение о снятии ограничения, и мы рассчитываем, что доступность «Яндекс.Такси» в ближайшее время полностью восстановится», — заявили в компании.

Отмечается, что сервис «Яндекс.Такси» продолжает развиваться в Латвии.

В начале марта сообщалось, что латвийская Автотранспортная дирекция призвала заблокировать сервис в республике, так как он оказывает услуги без регистрации.

После этого в «Яндекс.Такси» заявили, что сервис работает в штатном режиме.