«Яндекс.Такси» прокомментировал сообщения о блокировке в Латвии

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«Яндекс.Такси» работает в Латвии в штатном режиме, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Яндекс.Такси» прокомментировал сообщения о блокировке в Латвии
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Сервис работает в штатном режиме. В настоящее время «Яндекс.Такси» находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, компания находится в контакте с властями страны по данному техническому вопросу и ожидает, что они будут действовать в соответствии с интересами пользователей.

Ранее сообщалось, что латвийская Автотранспортная дирекция обратилась к предприятиям, обеспечивающим услуги электронной связи, с просьбой
заблокировать сервис в республике, поскольку он оказывает услуги без регистрации. 

В ведомстве заявили, что с 22 января платформы с услугами на
легковых автомобилях должны быть зарегистрированы, те же, кто этого не сделал, работать не могут.

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