СК России завёл дело о гибели в Турции российского туриста

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в Турции российского туриста, который был зажат в оконном проёме отеля.
СК России завёл дело о гибели в Турции российского туриста
  • © СК РФ

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека)», — приводит РИА Новости сообщение СК.

Установлено, что погибший вместе семьёй отдыхал в отеле. Вечером супруга с дочерью ушли на мероприятие, а вернувшись, они обнаружили тело мужчины в оконном проёме, зажатое автоматической выдвижной рамой.

Предположительно, инцидент произошёл в результате неисправности оконной системы.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в Турции прошло заседание по делу о гибели 12-летней россиянки в отеле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить