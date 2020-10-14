СК России завёл дело о гибели в Турции российского туриста

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в Турции российского туриста, который был зажат в оконном проёме отеля.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека)», — приводит РИА Новости сообщение СК.

Установлено, что погибший вместе семьёй отдыхал в отеле. Вечером супруга с дочерью ушли на мероприятие, а вернувшись, они обнаружили тело мужчины в оконном проёме, зажатое автоматической выдвижной рамой.

Предположительно, инцидент произошёл в результате неисправности оконной системы.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в Турции прошло заседание по делу о гибели 12-летней россиянки в отеле.