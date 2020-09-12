В Турции прошло заседание по делу о гибели 12-летней россиянки в отеле

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В Турции прошло заседание по делу о гибели 12-летней россиянки Алисы Адамовой в турецком отеле в 2019 году.
В Турции прошло заседание по делу о гибели 12-летней россиянки в отеле
  • Pixabay

Как сообщает ТАСС со ссылкой на родителей погибшей, директор отеля, где погибла девочка, не признал своей вины на первом судебном заседании.

«Первое заседание прошло 10 сентября без сенсаций. Обвиняемый директор отеля не признаёт своей вины, ссылается на конструктив горки, произведённой в 2002 году фирмой POLKAR, и на то, что перед началом сезона отель был принят без замечаний государственными органами», — сказали собеседники.

По их словам, директор также заявил, что не знает, был ли спасатель и по совместительству техник-электрик у бассейна в момент трагедии.

«Обвиняемый техник-электрик в противоречие ему заявляет, что не является спасателем бассейна, а только отвечает за его техническое состояние», — добавили они.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что Турция препятствует расследованию обстоятельств гибели россиян на курортах республики. 

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