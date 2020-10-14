ЕС вводит антидемпинговые пошлины на берёзовую фанеру из России

Еврокомиссия объявила о начале процедуры введения антидемпинговых пошлин на берёзовую фанеру из России.

Соответствующее постановление Еврокомиссии опубликовано в Официальном журнале ЕС.

«Еврокомиссия начала антидемпинговую процедуру в отношении импорта берёзовой фанеры из России», — говорится в документе.

Отмечается, что жалоба на демпинговую цену на эту продукцию была подана в Еврокомиссию 31 августа 2020 года европейским Консорциумом деревообрабатывающей промышленности от имени двух европейских производителей, которые выпускали в 2019 году более 25% всей березовой фанеры в ЕС.

Отмечается, что «цены на импортируемую из России берёзовую фанеру были занижены в демпинговых целях и, соответственно, нанесли ущерб промышленности Евросоюза».

Антидемпинговое расследование будет охватывать период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

В июле группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала российскую сторону в споре с Европейским союзом касательно методики энергокорректировок ЕС, которая применяется при проведении антидемпинговых расследований.