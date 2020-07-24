В ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

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Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала российскую сторону в споре с Европейским союзом касательно методики энергокорректировок ЕС, которая применяется при проведении антидемпинговых расследований.
В ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
  • © FABRICE COFFRINI
  • AFP

«Панель ВТО выпустила отчёт касательно демпинговых методологий ЕС, пошлин на российский импорт», — цитирует сообщение РИА Новости

Арбитры организации рекомендовали ЕС привести свои меры в соответствие с обязательствами в рамках антидемпингового соглашения ВТО.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что третейская группа ВТО удовлетворила ключевые претензии российской стороны. Он добавил, что в России рассчитывают на добросовестное и оперативное исполнение решения со стороны ЕС. 

«Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС», — цитирует министра пресс-служба МЭР.

В апреле 2019 года сообщалось, что Всемирная торговая организация утвердила третейскую группу по спору России с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. 

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