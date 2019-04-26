ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинам

Короткая ссылка
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила третейскую группу по спору России с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинам
  • Reuters

Как отмечается, запрос о её создании Россия подала 14 марта. Он был впервые рассмотрен на внеочередном заседании ВТО 11 апреля, где представители ЕС воспользовались правом отвода.

На втором рассмотрении такого права у блока не было, и группа была учреждена, сообщили в ведомстве.

Мера применяется ЕС с августа 2016 года. По мнению российской стороны, при её введении были допущены многочисленные нарушения.

Ранее Москва заявила о возможных мерах против Брюсселя из-за квот на импорт стали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить