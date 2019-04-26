ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинам

Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила третейскую группу по спору России с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, запрос о её создании Россия подала 14 марта. Он был впервые рассмотрен на внеочередном заседании ВТО 11 апреля, где представители ЕС воспользовались правом отвода.

На втором рассмотрении такого права у блока не было, и группа была учреждена, сообщили в ведомстве.

Мера применяется ЕС с августа 2016 года. По мнению российской стороны, при её введении были допущены многочисленные нарушения.

Ранее Москва заявила о возможных мерах против Брюсселя из-за квот на импорт стали.