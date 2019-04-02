Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.

«Российская Федерация уведомляет Совет по торговле товарами о своём решении приостановить действие уступок или других обязательств в соответствии с Генеральным соглашением о тарифах и торговле от 1994 года, которые по существу эквивалентны объёму торговли, затронутому мерами Европейского союза», — отмечается в тексте.

При этом уточняется, что указанная мера может быть реализована либо через три года после вступления в силу решения Европейского союза, либо после того, как созданная ВТО комиссия по урегулированию торговых споров придёт к выводу, что действия Евросоюза не соответствуют нормам организации.

Каких-либо подробностей о возможных ответных мерах со стороны России не представлено.

По данным ТАСС, таким образом Москва ответила на введённые ЕС со 2 февраля квоты в отношении 26 категорий стальной продукции.