Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали

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Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.
Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«Российская Федерация уведомляет Совет по торговле товарами о своём решении приостановить действие уступок или других обязательств в соответствии с Генеральным соглашением о тарифах и торговле от 1994 года, которые по существу эквивалентны объёму торговли, затронутому мерами Европейского союза», — отмечается в тексте.

При этом уточняется, что указанная мера может быть реализована либо через три года после вступления в силу решения Европейского союза, либо после того, как созданная ВТО комиссия по урегулированию торговых споров придёт к выводу, что действия Евросоюза не соответствуют нормам организации.

Каких-либо подробностей о возможных ответных мерах со стороны России не представлено.

По данным ТАСС, таким образом Москва ответила на введённые ЕС со 2 февраля квоты в отношении 26 категорий стальной продукции.

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