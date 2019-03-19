Трамп и Макрон обсудили состояние переговоров США и ЕС по торговле

Американский и французский лидеры Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Они обсудили ситуацию в Сирии, сотрудничество в рамках G7, состояние торговых переговоров между США и Европейским союзом», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на импорт товаров, если страны не согласятся вести переговоры по торговле.

Осенью 2018 года комитет по международной торговле Европарламента опубликовал исследование, в котором представил несколько вариантов развития торговых отношений ЕС и США.

Наиболее вероятный и худший из них, как указывалось, предполагает сохранение администрацией Трампа пошлин на сталь и алюминий, вместе с тем объявление введения пошлин на автомобили и автозапчасти из ЕС, а также дальнейшее обострение торговых споров между США и Китаем.

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