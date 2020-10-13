Лавров допустил возможность прекращения диалога с ЕС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона может прекратить диалог с Евросоюзом, если в западных странах не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией.
Лавров допустил возможность прекращения диалога с ЕС
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом он сказал в ходе презентации ежегодного доклада международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас всегда было чувство собственного достоинства, последние 20 лет, но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — сказал Лавров.

Он также добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что «с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается».

«Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал он. 

Лавров также заявил, что «не будет подробно вдаваться в факты, которых предостаточно, того, как Евросоюз совершенно неподобающе, неприемлемо ведёт себя в связи с тем же инцидентом с Навальным».

Ранее Лавров отметил абсурдность заявлений в ЕС о ситуации с Навальным.

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