Член КС оппозиции Белоруссии уехал в Варшаву

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский вынужденно уехал из страны в Варшаву из-за опасений за свою безопасность.

Об этом сообщил штаб экс-претендента на пост белорусского лидера Виктора Бабарико.

«Член президиума КС Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

До настоящего времени Дылевский был последним членом президиума совета оппозиции, который не уехал из Белоруссии и находился на свободе.

Накануне Минский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-претендента на пост президента Белоруссии, а также экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей.