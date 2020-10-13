Кипр отменил программу предоставления гражданства за инвестиции
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По его словам, предложение было представлено министрами финансов и внутренних дел на внеочередном заседании.
«Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы», — цитирует Кусиоса РИА Новости.
Решение вступит в силу 1 ноября, отметил он.
Как уточняет агентство, данный шаг был сделан после выхода фильма-расследования катарского телеканала Al Jazeera о возможной причастности кипрских официальных лиц к нарушениям при предоставлении гражданства.