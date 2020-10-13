Кипр отменил программу предоставления гражданства за инвестиции

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщил официальный представитель правительства республики Кириакос Кусиос.

По его словам, предложение было представлено министрами финансов и внутренних дел на внеочередном заседании.

«Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы», — цитирует Кусиоса РИА Новости.

Решение вступит в силу 1 ноября, отметил он.

Как уточняет агентство, данный шаг был сделан после выхода фильма-расследования катарского телеканала Al Jazeera о возможной причастности кипрских официальных лиц к нарушениям при предоставлении гражданства.