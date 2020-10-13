Власти Шанхая приостановили рейсы «Аэрофлота» из Москвы из-за COVID-19

Власти Шанхая временно запретили российской авиакомпании «Аэрофлот» выполнять рейсы из Москвы из-за случаев коронавирусной инфекции COVID-19 среди пассажиров.

«В соответствии с уведомлением управления гражданской авиации о корректировке международных пассажирских рейсов с 26 октября приостановить и далее выполнение рейсов по указанному маршруту на четыре недели», — говорится в заявлении правительства, которое приводит РИА Новости.

Такое решение связано с выявлением 11 случаев COVID-19 среди пассажиров, прибывших рейсом SU208 9 октября.

В начале октября российские авиакомпании получили допуски на регулярные полёты в 24 страны по 169 направлениям и смогут воспользоваться ими при возобновлении авиасообщения.