В мире зафиксирована первая смерть повторно заболевшего коронавирусом
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Об этом говорится в опубликованном на сайте издательства Оксфордского университета докладе голландских медиков.
«Мы сообщаем о случае повторного заболевания у 89-летней гражданки Нидерландов, страдающей болезнью Вальденстрёма, получавшей анти-В-клеточную терапию», — говорится в документе.
Изначально её госпитализировали с высокой температурой, сильным кашлем и положительным тестом на коронавирус. Спустя пять дней лечения все симптомы заболевания, кроме незначительной слабости, исчезли и женщину выписали.
Однако спустя два месяца женщину вновь госпитализировали с лихорадкой, кашлем и одышкой. Её тест на коронавирус вновь дал положительный результат.
Спустя восемь дней состояние женщины ухудшилось и через две недели пациентка скончалась.
По данным издания BNO, это первый в мире летальный случай после повторного заболевания коронавирусом.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о создании специальной группы по изучению повторного заболевания COVID-19.