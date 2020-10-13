В мире зафиксирована первая смерть повторно заболевшего коронавирусом

В Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в опубликованном на сайте издательства Оксфордского университета докладе голландских медиков.

«Мы сообщаем о случае повторного заболевания у 89-летней гражданки Нидерландов, страдающей болезнью Вальденстрёма, получавшей анти-В-клеточную терапию», — говорится в документе.

Изначально её госпитализировали с высокой температурой, сильным кашлем и положительным тестом на коронавирус. Спустя пять дней лечения все симптомы заболевания, кроме незначительной слабости, исчезли и женщину выписали.

Однако спустя два месяца женщину вновь госпитализировали с лихорадкой, кашлем и одышкой. Её тест на коронавирус вновь дал положительный результат.

Спустя восемь дней состояние женщины ухудшилось и через две недели пациентка скончалась.

По данным издания BNO, это первый в мире летальный случай после повторного заболевания коронавирусом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о создании специальной группы по изучению повторного заболевания COVID-19.