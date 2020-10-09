В ВОЗ создали группу по изучению повторного заболевания COVID-19
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове указала, что у организации много вопросов, связанных с повторными случаями инфицирования.
«Мы в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран. У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению. Потому что у нас много вопросов. На данный момент у нас есть много сообщений из разных стран, но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением», — указала она.
По её словам, ВОЗ, в частности, интересует иммунный ответ в случаях повторного инфицирования.
«Вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования и какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растёт или сокращается количество антител и что там происходит», — добавила она.
Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения.