В ВОЗ создали группу по изучению повторного заболевания COVID-19

Короткая ссылка
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о создании специальной группы по изучению повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В ВОЗ создали группу по изучению повторного заболевания COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове указала, что у организации много вопросов, связанных с повторными случаями инфицирования.

«Мы в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран. У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению. Потому что у нас много вопросов. На данный момент у нас есть много сообщений из разных стран, но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением», — указала она.

По её словам, ВОЗ, в частности, интересует иммунный ответ в случаях повторного инфицирования.

«Вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования и какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растёт или сокращается количество антител и что там происходит», — добавила она.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить