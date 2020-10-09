В ВОЗ создали группу по изучению повторного заболевания COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о создании специальной группы по изучению повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове указала, что у организации много вопросов, связанных с повторными случаями инфицирования.

«Мы в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран. У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению. Потому что у нас много вопросов. На данный момент у нас есть много сообщений из разных стран, но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением», — указала она.

По её словам, ВОЗ, в частности, интересует иммунный ответ в случаях повторного инфицирования.

«Вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования и какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растёт или сокращается количество антител и что там происходит», — добавила она.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения.