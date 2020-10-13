В Чехии ужесточают связанные с коронавирусом ограничения

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В Чехии с 14 октября вступают в силу дополнительные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Вводится запрет на собрания более шести человек, закрываются рестораны, клубы и бары, а также школы.
В Чехии ужесточают связанные с коронавирусом ограничения
  • © REUTERS/David W Cerny

Об этом объявил глава Минздрава Роман Прымула по итогам заседания правительства. 

Как пишет Novinky, запрет на собрания более шести человек будет действовать как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве. Исключения сделаны для органов государственного управления и самоуправления.

Кроме того, до 2 ноября закрываются все школы. При этом детские сады продолжат работать.

Власти также вводят требование об обязательном ношении масок на остановках общественного транспорта, перронах и залах ожидания.

За текущие сутки в Чехии был зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса — 8615.

5 октября в Чехии ввели режим ЧС на 30 дней из-за роста числа заболевших коронавирусом.

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