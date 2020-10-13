В Чехии ужесточают связанные с коронавирусом ограничения
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Об этом объявил глава Минздрава Роман Прымула по итогам заседания правительства.
Как пишет Novinky, запрет на собрания более шести человек будет действовать как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве. Исключения сделаны для органов государственного управления и самоуправления.
Кроме того, до 2 ноября закрываются все школы. При этом детские сады продолжат работать.
Власти также вводят требование об обязательном ношении масок на остановках общественного транспорта, перронах и залах ожидания.
За текущие сутки в Чехии был зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса — 8615.
5 октября в Чехии ввели режим ЧС на 30 дней из-за роста числа заболевших коронавирусом.