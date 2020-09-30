Чешские власти восстанавливают режим ЧС

Власти Чехии в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом приняли в среду решение о введении режима ЧС на 30 дней с понедельника, 5 октября.

«Режим ЧС позволит быстрее реагировать на актуальную ситуацию при введении новых мер против распространения болезни, в частности подключить студентов-медиков в помощь персоналу в больницах, а также при дистрибуции необходимых медицинских материалов», — приводит РИА Новости слова главы Минздрава Чехии Романа Притулы.

Он отметил, что в целом вводимые меры будут носить менее жёсткий характер по сравнению с весенними, в частности, не будут закрываться магазины, заведения общепита и границы. По его словам, правительство намерено максимально сохранить работу экономики.

Ранее сообщалось, что в Словакии на 45 дней вводят режим ЧС из-за коронавируса.