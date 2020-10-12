В Совфеде оценили ситуацию с СНВ-III

Короткая ссылка
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв оценил ситуацию с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
В Совфеде оценили ситуацию с СНВ-III
  • РИА Новости

«В столь серьёзных вопросах, как стратегическая стабильность и ограничение ядерных вооружений, не должно быть искусственных подлаживаний под какие-то даты», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, важны содержание работы, её качество, а не темп.

Как отметил Косачёв, Россия неоднократно подтверждала готовность к продлению СНВ-III в его нынешнем виде и подчёркивала, что если и когда США на это согласятся, всё можно сделать очень быстро.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты без промедления продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить