В Совфеде оценили ситуацию с СНВ-III

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв оценил ситуацию с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«В столь серьёзных вопросах, как стратегическая стабильность и ограничение ядерных вооружений, не должно быть искусственных подлаживаний под какие-то даты», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, важны содержание работы, её качество, а не темп.

Как отметил Косачёв, Россия неоднократно подтверждала готовность к продлению СНВ-III в его нынешнем виде и подчёркивала, что если и когда США на это согласятся, всё можно сделать очень быстро.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты без промедления продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.