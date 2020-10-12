Маас заявил об обсуждении главами МИД ЕС санкций против Лукашенко

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом заседания СМИД ЕС заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании обсудят новые санкции против Белоруссии.
Маас заявил об обсуждении главами МИД ЕС санкций против Лукашенко
  • Reuters

«Мы также будем говорить о Белоруссии, ситуация со времени последнего заседания не стала лучше, насилие продолжается, продолжаются задержания мирных демонстрантов. Поэтому мы обсудим, как действовать дальше», — приводит РИА Новости слова министра.

Маас также предложил инициировать новые санкции.

Он уточнил, что среди лиц, против которых необходимо ввести санкции, есть и Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в который включены 40 человек.

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