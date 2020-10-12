Маас заявил об обсуждении главами МИД ЕС санкций против Лукашенко
- Reuters
«Мы также будем говорить о Белоруссии, ситуация со времени последнего заседания не стала лучше, насилие продолжается, продолжаются задержания мирных демонстрантов. Поэтому мы обсудим, как действовать дальше», — приводит РИА Новости слова министра.
Маас также предложил инициировать новые санкции.
Он уточнил, что среди лиц, против которых необходимо ввести санкции, есть и Лукашенко.
Евросоюз 2 октября ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в который включены 40 человек.